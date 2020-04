"Ha accoltellato ed ucciso il fratello": sequestrata l'arma del delitto, indagato in carcere

E' stato trasferito alla casa circondariale "Pasquale Di Lorenzo" di Agrigento. Dopo circa 12 ore dall'omicidio del fratello: Roberto Chiarenza, tabaccaio di 56 anni, il sessantaquattrenne Pietro è stato accompagnato - dai carabinieri di Grotte - in carcere.

Gli investigatori hanno provato – e lo hanno fatto praticamente per l’intera giornata – a fare chiarezza su cosa fosse accaduto fra i due e sul perché Pietro Chiarenza si fosse armato di coltello da cucina e si fosse scagliato contro il fratello più piccolo infliggendogli - secondo l'accusa - più coltellate alla gola. L'arma del delitto, un coltello da cucina fra i 10 e i 15 centimetri, è stata ritrovata e posta sotto sequestro.

Una volta portato in caserma, gli investigatori - coordinati dal sostituto procuratore Cecilia Baravelli - hanno provato a sentire l'indagato che avrebbe però – stando a quanto è trapelato – ripetuto parole senza un filo logico, sconclusionate. L'uomo è sotto choc. Non è chiaro - o almeno non ne è stata data notizia - se, nelle ore precedenti al delitto, fra i due fratelli ci fossero stati nuovi motivi di discussione. I carabinieri, sempre nel tentativo di fare chiarezza, hanno sentito anche alcuni familiari dei fratelli Chiarenza, nonché amici e conoscenti. Ogni dettaglio, in questa fase, potrebbe rivelarsi utile per comprendere – ammesso che ve ne sia uno circostanziato – quale movente abbia determinato l'omicidio.