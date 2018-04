Brucia l'auto di una giovane disoccupata, avviate le indagini

Brucia l’utilitaria, una Lancia Y, di proprietà di una ventiduenne disoccupata. E’ accaduto nella notte fra lunedì e ieri, in via Buonarroti, nel centro storico di Grotte. Sul posto dell’incendio, alle spalle della centralissima piazza Marconi, sono accorsi i carabinieri della stazione cittadina.

I militari dell’Arma, coordinati dal comando compagnia di Canicattì, hanno subito avviato le indagini per cercare di chiarire e stabilire cosa effettivamente abbia innescato il rogo. Ieri, - stando a quanto è stato reso noto dal comando provinciale dell’Arma di Agrigento – le cause dell’incendio risultavano essere ancora in corso d’accertamento. Non erano, insomma, chiare. Spetterà, come sempre avviene in casi del genere, all’attività investigativa dei carabinieri – che ieri era appunto ancora in fase embrionale – cercare di fare chiarezza. Nessuna ipotesi, naturalmente, viene ancora scartata. Pare però che i carabinieri della stazione di Grotte siano inclini a privilegiare le cause accidentali.