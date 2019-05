Svaligiata l'abitazione di un commerciante: portati via pure gli elettrodomestici

Svaligiata un’abitazione rurale di contrada Falcia. Una banda di ladri – difficile, per il modus operandi, ipotizzare che possa essere entrato in azione un delinquente solitario – è riuscita ad intrufolarsi all’interno della casa rurale dopo aver forzato l’infisso di una finestra. Senza essere visti, né tantomeno sentiti, i malviventi si sono messi all’opera e hanno arraffato tutti gli elettrodomestici presenti nell’abitazione, ma anche diversi suppellettili e pezzi di arredo. Un danno importante, quantificato in diverse – forse cinque – migliaia di euro.

A fare la scoperta è stato il proprietario dell’abitazione di campagna: un commerciante di 68 anni. All’uomo non è rimasto altro da fare che richiedere l’intervento dei carabinieri. I militari dell’Arma della stazione di Grotte, coordinati dal comando compagnia di Canicattì, hanno effettuato il sopralluogo, constatato il furto aggravato e avviato le indagini. L’attività investigativa non sarà semplicissima, a quanto pare. E questo perché i “topi d’appartamento”, a quanto pare, non si sarebbero lasciati tracce dietro le spalle.