La "banda dei magazzini" è tornata in azione? Messo a segno un colpo

La “banda dei magazzini” è tornata in azione? Un furto, che sembrerebbe avere le stesse caratteristiche dei precedenti messi a segni nella vicina Racalmuto, è stato messo a segno in contrada Mandra a Grotte. Ad essere presa di mira è stata una residenza estiva. I ladri hanno forzato la porta di ingresso e hanno arraffato una smerigliatrice e diversi attrezzi agricoli. Il bottino è di diverse migliaia di euro.

A fare la scoperta, dopo due o tre giorni che non si recava nell'abitazione rurale, è stato il proprietario: un commerciante di 64 anni. All'uomo, una volta fatta la scoperta, non è rimasto altro da fare che formalizzare una denuncia, contro ignoti, alla stazione dei carabinieri di Grotte. I militari dell'Arma hanno avviato le indagini per cercare di identificare i balordi.