Esce a fare la spesa e i ladri le svaligiano la casa, 73enne nel mirino

Lascia una finestra socchiusa, verosimilmente per fare arieggiare la casa, ed esce a fare la spesa. Al ritorno, in via Washington, trova tutto a soqquadro. A “visitare” l’abitazione durante l’assenza della pensionata di 73 anni sono stati dei ladri.

Malviventi che, dopo aver rovistato in ogni cassetto ed armadio, sono riusciti ad impossessarsi di tutti i gioielli dell’anziana e di qualche banconota. Il danno non dovrebbe arrivare a mille euro. Sull’episodio, l’ennesimo che si verifica a Grotte, hanno avviato le indagini i carabinieri.