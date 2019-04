Svaligiata l'abitazione di un operaio: portati via tutti i gioielli

Hanno approfittato della momentanea assenza dei padroni di casa, si sono intrufolati dopo aver forzato l’infisso di una finestra e una volta dentro l’abitazione hanno rovistato fra armadi e cassetti arraffando tutti gli oggetti d’oro che sono riusciti a trovare. I “topi d’appartamento” hanno “visitato” la residenza – in via Molise - di un operaio quarantenne di Grotte.

I ladri sono riusciti a mettere a segno un colpo importante: di diverse migliaia di euro. A fare la scoperta, al momento del rientro a casa, è stata la famiglia che altro non ha potuto fare che chiedere “aiuto” ai carabinieri. I militari dell’Arma della stazione di Grotte, coordinati dal comando compagnia di Canicattì, si sono precipitati per il sopralluogo di rito. I carabinieri hanno constatato il furto aggravato e hanno avviato le indagini. A quanto pare, i delinquenti non si sono lasciati tracce dietro le loro spalle. Il che, naturalmente, renderà più complicata l’attività investigativa.