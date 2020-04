"Calci allo stomaco della compagna incinta", fornaio davanti al gup

Fornaio accusato di avere colpito con calci nello stomaco la compagna incinta, finisce davanti al gup. Il processo, in corso con rito abbreviato, previsto per martedì prossimo davanti al giudice Stefano Zammuto, è stato rinviato per l’emergenza Coronavirus che, di fatto, ha azzerato l’intera attività giudiziaria con poche eccezioni. L’udienza per la requisitoria del pm e le altre arringhe è stata programmata per il 9 giugno.

“Non ho mai saputo di contrasti fra loro, mi sembrava che i rapporti fossero normali". Un dipendente dell'imputato, titolare di un panificio, aveva ricostruito così in aula il contesto dei rapporti, all'apparenza normali, fra i due coniugi di fatto. Il processo è quello a carico di un quarantunenne di Grotte, finito nei mesi scorsi agli arresti domiciliari e tuttora sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora con divieto di avvicinamento, che rischia adesso una condanna per le accuse di maltrattamenti e stalking.

La trentaseienne, presunta vittima delle violenze, si è costituita parte civile con l’assistenza dell’avvocato Gianfranco Pilato. L'imputato, difeso dagli avvocati Nicolò Grillo e Vincenzo Vella, ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato condizionato all'audizione del suo dipendente e della stessa donna sarà interrogata prima delle conclusioni del processo. L'ex compagna, sostiene l’accusa, sarebbe stata maltrattata dal novembre del 2016 all'aprile del 2018. Le minacce, in diverse circostanze sarebbero state finalizzate a costringerla ad abortire. L’episodio più grave sarebbe consistito in una violenta aggressione commessa nel febbraio del 2018: la donna sarebbe stata scaraventata a terra, mentre teneva il figlio di un anno in braccio, e colpita con un calcio nello stomaco nonostante fosse incinta.