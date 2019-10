Corso Garibaldi, villetta e biblioteca: "pioggia" di soldi per riqualificare

C'è il via libera. Il dipartimento Autonomie locali della Regione Sicilia ha comunicato al Comune di Grotte l’ammissibilità a finanziamento del progetto di 67.242,44 euro per la manutenzione straordinaria di corso Garibaldi - che è Magna Via Francigena - e la riqualificazione della villetta comunale Collodi/Cimino per una migliore fruizione turistica del patrimonio culturale.

Il finanziamento rientra nella misura ''Realizzazione di investimenti da parte degli enti locali'' asse 10 del P.A.C.- programma di azione e coesione. "Il lavoro continua a pagare - ha dichiarato il sindaco di Grotte, Alfonso Provvidenza, - . Inoltre, sempre su presentazione di una nostra istanza, è stato concesso un contributo di circa 3.000 euro per la biblioteca comunale di Grotte per l’incremento del patrimonio librario e l’acquisito di attrezzature e sistemi per l’informatizzazione".