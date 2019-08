Manutenzione straordinaria del Municipio, arrivano i fondi dalla Regione

Ben 556 mila euro per l’efficientamento energetico, per lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento degli impianti del Municipio di Grotte sono certi. Il finanziamento di 437 mila euro per l’efficientamento energetico del plesso “Leonardo Sciascia” della scuola elementare è invece subordinato al reperimento di ulteriori risorse finanziarie.

A tendere una mano d’aiuto a Grotte - per l’efficientamento energetico, la manutenzione straordinaria, l’adeguamento e messa in sicurezza degli impianti del palazzo comunale – è stato il dipartimento regionale dell’Energia della Regione Siciliana. Dipartimento che ha già firmato il decreto di finanziamento. In graduatoria, e non è escluso che i soldi possano arrivare già l’anno prossimo, resta invece il progetto per il plesso “Leonardo Sciascia”. “Grazie all'assessore comunale ai Lavori pubblici, Tonino Caltagirone, per l’impegno e il supporto – ha scritto, sui social, il sindaco di Grotte: Alfonso Provvidenza - . Si tratta del primo progetto presentato dalla nostra amministrazione lo scorso anno. Un bell'inizio!”.