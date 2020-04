"Deve scontare sei mesi di carcere per droga", la difesa chiede la scarcerazione per l'emergenza Coronavirus

“Il decreto legge emanato in occasione dell’emergenza Coronavirus prevede che si possa scontare una condanna in regime di detenzione domiciliare quando la pena complessiva non sia superiore ai diciotto mesi”.

Il difensore di Vincenzo Russello, 57 anni, di Grotte, l'avvocato Gianfranco Pilato, sollecita la scarcerazione al tribunale di Sorveglianza di Catania, al quale compete la decisione in quanto detenuto al carcere di Caltagirone. Il legale ha fatto presente pure le altre patologie di cui soffre Russello che renderebbero incompatibile la sua permanenze in carcere.

Il grottese, condannato a quattro anni di reclusione per l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga, aveva ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali per scontare il residuo pena di un anno. Il giudice, però, dopo avere letto le informative dei carabinieri che erano andati a cercarlo a casa negli orari serali, dove avrebbe dovuto restare per effetto delle prescrizioni imposte, e la relazione dell'Ufficio esecuzione penale, gli aveva revocato il beneficio disponendo l'immediata traduzione in carcere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La decisione è attesa nei prossimi giorni. Il "fine pena" è fissato per il 20 ottobre.