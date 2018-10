Si finge incinta e con tre complici deruba anziano medico, intera "banda" a giudizio

Adescano un anziano medico di Grotte, deceduto negli anni successivi, con la scusa che una di loro era incinta e lo derubano del portafogli che conteneva quasi 400 euro. I quattro presunti componenti di una banda di ladri, accusati di avere commesso il furto in casa del professionista, finiscono a processo. Si tratta di Giuseppe Matina, 48 anni, Amedeo Restivo, 25 anni, Gianluca Stagno, 28 anni e Jenny Ehing, 25 anni. Gli imputati hanno nominato come difensori gli avvocati Daniele Re, Gianfranco Pilato e Angelo Benvenuto. La vicenda risale al 13 giugno del 2011.

Il processo, dopo una serie di rinvii, dovrebbe iniziare il 6 marzo davanti al giudice monocratico Ornella Zelia Maimone. Lo sfortunato medico, peraltro da anni in pensione, fu individuato quale vittima prescelta da derubare. Ehing, con una scusa, chiese di entrare in casa sua. ”La prego, mi aiuti. Sto male e sono incinta, ho bisogno di un medico”. In realtà si sarebbe trattato di un pretesto per fare entrare anche gli altri complici che, una volta all’interno, hanno chiesto di andare in bagno e hanno rubato il portafogli dell’anziano medico che conteneva 370 euro.