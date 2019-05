Crolla una casa a Grotte, "pioggia" di calcinacci sul letto di una 89enne: anziana illesa

Crolla una casa disabitata di via Francesco Crispi a Grotte. Cede anche la parete condivisa con lo stabile attiguo, residenza all'interno della quale stava dormendo una pensionata di 89 anni. L'anziana è stata raggiunta, mentre appunto era a letto, da tantissimi calcinacci. Soltanto per quello che, a Grotte, viene definito "un miracolo" la donna è rimasta illesa.

Erano le 2 circa stanotte quando, in via Francesco Crispi, subito dopo il passaggio a livello, si scatenava l'inferno. I primi a giungere sul posto sono stati gli agenti della polizia municipale (a Grotte c'è, infatti, il servizio di reperibilità). In via Francesco Crispi anche i carabinieri della stazione cittadina e i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì. Per prima cosa, è stata portata in salvo la pensionata di 89 anni. La donna, seppur sotto choc, è appunto rimasta illesa. I pompieri sono rimasti a Grotte fino alle 7 di stamani. Dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Agrigento è arrivato anche un tecnico. La polizia municipale è ancora all'opera sul posto perché l'intero immobile, sia quello crollato che quello rimasto in piedi, verrà completamente transennato. Inoltre, l'Enel sta - in via precauzionale - staccando la corrente elettrica. In mattinata, in via Francesco Crispi, è giunto anche il sindaco del paese: Alfonso Provvidenza.