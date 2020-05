Momenti di terrore a Grotte, cane morde una bambina di nove anni

Brutta avventura per una bambina di nove anni a Grotte. Mentre era in sella alla sua bici, in piazza Anna Magnani, è stata infatti morsa da un grosso cane che stazionava nella medesima zona.

Stando al racconto dei genitori della piccola, l'animale si sarebbe alzato di botto e l'avrebbe inseguita assestandole poi un morso sull gamba senza alcuna motivazione apparente. Il cane, secondo quanto detto dal sindaco Alfonso Provvidenza sarebbe però appartenente a privati. I genitori della bambina hanno annunciato di aver sporto denuncia.