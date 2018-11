La notte magica di Vincenzo Grifo, esordio in Nazionale e tanti applausi

E’ stata la sua notte, una di quelle che si sognano da bambini. Il narese Vincenzo Grifo, ha fatto il suo esordio in Nazionale. Mister Mancini, nell’amichevole vinta contro gli Stati Uniti, ha concesso 45 minuti al centrocampista offensivo. Minuti, tutti trascorsi a cercare di sbloccare il risultato. Grifo sulle spalle aveva la maglia numero 10, il fantasista della bundesliga ha anche sfiorato il vantaggio con una punizione a giro.

La sua “notte magica” si è conclusa con l’ok di mister Mancini e con l’abbraccio dei compagni. Una favola moderna, quella di Grifo, figlio di emigrati all’estero che corona il sogno di vestire la maglia della sua Italia.

Una spedizione che di certo non dimenticherà facilmente, le sue fiammate hanno riacceso il match, dai piedi e dalla testa di Grifo, sono arrivate soltanto cose buone.

"Sono felicissimo, ci voleva questa vittoria e debuttare con la Nazionale è unico - ha detto alla fine della partita. Il cellulare non l'ho guardato ancora ma ci saranno tanti messaggi. Mancini? Non so se mi chiamerà ancora ma abbiamo fatto una bella partita, tante occasioni, potevamo vincere anche 2-0 ma sono felicissimo".