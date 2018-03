L'attrice agrigentina Graziana Lo Brutto porta in scena Moni Ovadia

Debutta domani sera al Teatro Garibaldi di Enna, lo spettacolo “Il principe e il pollo”, una favola musicale per bambini di Moni Ovadia, tratta da un racconto di Nachman di Bratslav e che si avvale dell’adattamento teatrale dell’agrigentina Graziana Lo Brutto, cui proprio Ovadia, ha affidato il compito di rendere il racconto un’opera teatrale con la regia di Alessandro Idonea.

L’attrice agrigentina, figlia d’arte del “Dioscuro” Giovanni Lo Brutto da cui ha ereditato a pieno la passione per musica e teatro, sarà in scena anche come attrice insieme ad Adriano Aiello, Aurora Cimino, Giovanni Rizzuti, Giovanni Sant’Angelo, Chiara Seminara e Adriana Tuzzeo.

“E’ stato un onore aver lavorato ad un’opera di Moni Ovadia – spiega Graziana Lo Brutto – in una storia che affronta il tema della diversità e della sua accettazione ambientata in un lontano regno d'Oriente. Nel bel mezzo di una festa, il figlio del re perde la ragione, e comincia a credersi un pollo. Senza abiti, inizia a zampettare sotto a un tavolo, nutrendosi solo di chicchi di grano. Dottori e astrologi, interrogati, non sanno guarire il principe, e neppure il passare del tempo muta i suoi strani comportamenti. Nessun rimedio ragionevole sembra ottenere risultati, ma infine giunge alla corte un vecchio saggio, che farà una cosa in apparenza irragionevole”.

Per Graziana Lo Brutto, si tratta di un ennesimo passo avanti nella sua carriera di attrice. Con una formazione al Teatro Stabile di Catania, allieva di Mario Incudine, ha già lavorato con Matteo Tarasco, Giuseppe Di Pasquale, Moni Ovadia e con lo stesso Mario Incudine con cui a maggio, debutterà al Teatro Biondo di Palermo con Liolà.