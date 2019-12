I grandi nomi della lirica al Foro Italico, con loro anche Giuseppe Infantino

Il pomeriggio di Natale, alle 16 e 20 su Canale 5, andrà in onda “Opera on Ice”: la prima mondiale dell’unico spettacolo al mondo in grado di coniugare la magia del pattinaggio sul ghiaccio alle immortali arie di opera lirica in location storiche. Tra le eccellenze della musica, anche un giovane agrigentino. Lui, si chiama Giuseppe Infantino ed è un tenore.

Padrone di casa dell'evento sarà il giornalista Alfonso Signorini, grande esperto di lirica già regista di importanti opere, che ha creduto in “Opera on Ice” fin dalla prima edizione del 2011. Giuseppe Infantino si farà spazio tra i grandi nomi, per lui è un riconoscimento davvero importante. Il 25enne, a petto in fuori, è pronto a sorprendere. L'evento si terrà al Foro Italico di Roma.

Tante le sorprese in programma, tra le quali un’apertura kolossal sulle note del “Brindisi” della Traviata, dove tutto il cast scenderà in pista per un tributo al grande Maestro Franco Zeffirelli recentemente scomparso. Coinvolgenti ed emozionanti le interpretazioni live dell’eccellente e bella soprano Elisa Balbo e dei talentuosi solisti della Fondazione Pavarotti - la soprano Claudia Sasso, il tenore Giuseppe Michelangelo Infantino ed il baritono Andrea Zaupa, accompagnati dall’Orchestra Roma Sinfonietta diretta dal maestro Diego Basso e dal Nuovo Coro Lirico Sinfonico Romano.

Presente all’evento anche Nicoletta Mantovani, moglie del maestro e Presidente della fondazione Luciano Pavarotti che ha creduto da sempre nel format di spettacolo: "Luciano ha sempre voluto portare l’opera a tutti e spettacoli come Opera on Ice proseguono il suo cammino e la sua volontà. Ringrazio gli organizzatori perché fin dalla prima edizione del 2011 ci hanno voluto accanto e per noi è stato ed è un grande onore esserci".

Un regalo di Canale 5 ai suoi telespettatori nel pomeriggio di Natale: uno spettacolo unico, un mix tra musica, arte e sport, che renderà ancora più magica l’atmosfera nelle case degli italiani durante le festività.