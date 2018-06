Graduatorie per le licenze di noleggio auto, assolti due impiegati comunali

I giudici della Corte d'Appello di Palermo, riformando la sentenza di primo grado del tribunale di Sciacca, hanno assolto due dipendenti del Comune di Caltabellotta: Vito Fisco, 74 anni, ex dirigente, e Vincenzo Acquilina di 63 anni. Per "falso in autorizzazione amministrativa" Fisco era stato condannato, in primo grado, a sei mesi di reclusione e Acquilina invece a 3 mesi. Lo riporta oggi il Giornale di Sicilia. I fatti contestati si riferiscono al periodo che va dal 2011 al 2013. I due dipendenti comunali erano stati responsabili del settore Attività produttive del Comune.

L'accusa riguardava la graduatoria relativa alle licenze per noleggio di auto con conducente approvata dal Comune, nonché le licenze che vennero rilasciate a suo tempo. Secondo l'accusa, l'azione esercitata avrebbe creato un vantaggio patrimoniale - consistente nel poter esercitare questa attività - all'imprenditore Nunzio Raia che è stato già assolto dall'ipotesi di reato di abuso d'ufficio e falso.

Vito Fisco è stato difeso dagli avvocati Ignazio Cucchiara, Filippo Marciante e Filippo Carlino. Vincenzo Acquilina è stato invece rappresentato e difeso Giuseppe Grisafi.