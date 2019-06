Governance dell'Asp, organigramma definito: ecco i neo direttori

In una cerimonia intima, quella vissuta all’Asp, sono stati tracciati percorsi e definiti i nuovi programmi. La nomina dei neo direttori è avvenuta sei mesi dopo quella di Giorgio Giulio Santocito, commissario straordinario dell’Asp. Secondo quanto fa sapere l’edizione odierna de La Sicilia, la governance sanitaria agrigentina, adesso è più che mai al completo.

Sono stati presentati ufficialmente Gaetano Mancuso, direttore sanitario e Alessandro Mazzara, direttore amministrativo, ai dirigenti delle varie unità operative aziendali.

“Lasciamo da parte quanto accaduto fino a ieri –h a detto Santocito – e ricominciamo da oggi con un programma ben definito. I punti di accesso negli ospedali, quindi i Pronto soccorso – ha detto riferendosi a Gaetano Mancuso –h anno bisogno di setting, di percorsi che puntano alla riorganizzazione e alla messa in sicurezza. Gli spazi strutturali devono essere dedicati ai pazienti e non al personale e agli uffici. Abbiamo lavorato, tanto e bene, insieme – dice Santocito rivolgendosi a Mazzara - per un anno all’Asp di Caltanissetta. Lo stesso, ne sono certo, faremo ad Agrigento”. “La sintonia tra me e Santonocito – ha risposto Alessandro Mazzara – è a vantaggio del lavoro che svolgeremo”.