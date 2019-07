Google camp, i vip invadano il "Verdura": yacht e ricchezza in mare

Sarà un week end importante per Sciacca. L’edizione 2019 del Google camp si terrà a Selinunte, ma diversi ospiti hanno scelto di alloggiare al Verdura golf resort di Sciacca. Ricconi, imprenditori, ma anche gente dello spettacolo e dello sport, in tanti animeranno il summit mondiale della società di Mountain View.

L’evento a Selinunte si terrà nell’ultimo week end di luglio, ma Sciacca potrebbe essere presa d’assalto già da domani. I primi grandi yatch hanno messo in radar le acque dell’Agrigentino, grandi imbarcazioni che sono pronte a conquistare gli occhi dei bagnanti. Il rinomato resort di Sciacca è in pieno fermento, per quello che – come sempre – si candida ad essere un soggiorno blindato.

I vip che alloggeranno lì, saranno in tanti, conteranno sulla discrezione dello staff. Bocche cucite e tanti rumors, tra questi anche Tom Cruise. Nelle passate edizioni, tra i volti più belli, quello della principessa Rania di Giordania. Quest’anno i fondatori del colosso Google, Page e Brin, sono pronti ad ospitare altri volti rinomati, tra le presenze quasi certe quella di Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook. Il toto vip, è già partito.