"Effetto Google camp?", super imbarcazioni nel mare di San Leone

Sarà l’effetto Google camp? Nel mare di San Leone si avvistano le prime super imbarcazioni. Questa mattina è stato avvistato uno grande yacht.

La città quest’anno non ospiterà la grande cena organizzata dai colossi di Google, tutto si svolgerà tra Menfi e Selinunte. I vip, però, soggiorneranno al Verdura golf Resort.

Come sempre vige il massimo riserbo, per un evento che come riesce a catalizzare la massima attenzione su di sé. Al Verdura da diversi giorni ci sarebbe Michael Jordan, l’ex Nba atterrato in Sicilia starebbe soggiornando nel resort di grande lusso. Il Google camp è pronto a prendere piede, per un galà dedicato a milionari e personaggi di spicco.