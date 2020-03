Vandali seriali in azione, forate le gomme di diverse auto

E’ caccia aperta ai vandali seriali che, da alcuni giorni, hanno forato le gomme di diverse auto. Secondo quanto fatto sapere da La Sicilia il fatto sarebbe accaduto nel centro storico di Sciacca.

Ignoti, hanno usato un’arma da taglio ed hanno bucato le gomme. Le auto prese di mira sono infatti di persone che abitano in zona. I fatti sarebbero accaduti in via Eleonora d’Aragona, nei pressi di piazza Scandaliato. A chiedere maggiore controllo sono i residenti della zona. Sono in corso delle indagini per risalire agli autori del gesto.