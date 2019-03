Gli "incivili" non si risparmiano neppure per il Mandorlo, avanzi di cibo in centro città

“I Bambini del mondo” affollano la città, colori e sorrisi per l’inizio del Mandorlo in Fiore. La kermesse è pronta a richiamare migliaia di visitatori. Persone che dovranno imbattersi contro l’inciviltà di qualcuno. Questa mattina, infatti, nel cuore del salotto buono una distesa di rifiuti abbandonati.

I postumi del sabato sera imbrattano la città. Cartacce, lattine e residui di cibo consumato, tutto dimenticato nella centrale piazza Pirandello a due passi dalla chiesa di San Pietro. Un biglietto da visita che la città, a discapito di qualche individuo, non può permettersi di offrire.

I rifiuti sono stati dimenticati in una delle panchine che si affaccia sul Belvedere. Non è la prima volta che la città diventa facile preda dell’incuria. Oggi, più che mai, il degrado dovrebbe essere un lontano ricordo. Ma cosi, non è.