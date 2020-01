Stop alla prescrizione, assemblea dei penalisti agrigentini durante lo sciopero

Primo stop della giustizia del 2020. La camera penale di Agrigento, coordinata dal presidente Angelo Nicotra, che ha di recente rinnovato il proprio direttivo, ha deliberato l'adesione alla protesta indetta dall'Unione delle Camere penali italiane contro la riforma della prescrizione. Stop alle udienze fissato per la giornata di martedì ma non solo. I penalisti agrigentini, in contemporanea con la grande mobilitazione, si riuniranno in assemblea al palazzo di giustizia di via Mazzini.

"In occasione dell'astensione dalle udienze penali deliberata dalla Giunta dell'Unione camere penali - ha fatto sapere Nicotra con un messaggio pubblico indirizzato ai colleghi e pubblicato pure su facebook - ho convocato una assemblea della camera penale aperta alla partecipazione di tutti gli avvocati e praticanti di Agrigento per discutere sull'abrogazione della prescrizione e sui temi della giustizia, manifestando così il nostro sostegno alla proposta Costa in discussione in Parlamento".