Giustizia, primo stop del 2020: un giorno di sciopero contro la riforma della prescrizione

Primo stop della giustizia del 2020. La Camera penale di Agrigento, coordinata dal presidente Angelo Nicotra, che ha di recente rinnovato il proprio direttivo, ha deliberato l'adesione alla protesta indetta dall'Unione delle Camere penali italiane contro la riforma della prescrizione.

"L’Unione, preso atto della desolante resa del Partito Democratico - spiegano i penalisti - che, contravvenendo alle reiterate prese di posizione pubbliche e parlamentari di dichiarata avversità alla sciagurata riforma Bonafede della prescrizione, ha ceduto in Commissione Giustizia della Camera alle peggiori e più volgari istanze del populismo giustizialista del nostro Paese, convoca una grande manifestazione nazionale degli avvocati penalisti italiani davanti alla Camera dei Deputati in Roma per martedì 28 gennaio 2020 dalle 10 del mattino, giorno nel quale con molta probabilità si discuterà e si voterà in Aula anche un nuovo emendamento Costa per reintrodurre un termine alla potestà punitiva dello Stato".