Giustizia, l'avvocatura torna alle urne per eleggere il nuovo consiglio forense: solo 20 in corsa

Meno di un anno dopo l'ultima elezione, con il mandato bruscamente interrotto dalla sfiducia, votata all'unanimità, del presidente Antonino Maria Cremona, si riparte: i quasi 1.400 avvocati agrigentini vanno al voto per rinnovare il proprio consiglio dell'Ordine.

Nessuna bagarre o corsa, i candidati sono appena venti per quindici posti. Lo scorso anno erano oltre il doppio. In mattinata, in segreteria, il commissario straordinario Silvio Miceli, nominato per gestire la fase transitoria e traghettare verso il voto, ha raccolto le candidature che, per la forma, sono individuali ma, nella sostanza, gli accordi prevedono un raggruppamento in liste: di fatto ce n'è solo una in campo, che rispecchia la maggioranza del vecchio consiglio uscente che ha sfiduciato il presidente, con tanto di simbolo e "volantino" elettorale che ha iniziato a circolare da subito.

Sono, al momento, tre i giorni previsti per le votazioni, anche se, in questo momento di emergenza legato al Coronavirus, non ci sono certezze su nulla: urne aperte il 12, 13 e 14 marzo. Nei primi due giorni si vota dalle 9 alle 18. Il terzo giorno dalle 9 alle 10. Il seggio sarà allestito nella sala degli avvocati, al piano terra del palazzo di giustizia di via Mazzini.

Nella lista informale "Uniti per l'avvocatura" sono candidati: Giuseppe Aiello, Salvatore Amato, Angelo Avanzato, Vincenza Gaziano, Diego Giarratana, Marco Giglio, Riccardo Gueli, Salvatore Infantino, Lucia Stefania La Rocca, Luigi Mulone, Antonio Provenzani, Annalisa Russello, Anna Salvago, Ilaria Sferrazza e Gianluca Sprio.

Completano la lista dei candidati: Maria Alba Nicotra, Giovanni Crosta, Luca Collura, Anna Pira e il presidente uscente Antonino Maria Cremona. Ogni avvocato elettore potrà esprimere fino a dieci preferenze rispettando le quote di genere, ovvero votando non più di sei candidati di un sesso.