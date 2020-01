Lutto nel mondo della giustizia, è morto l'avvocato Patti

È morto questa mattina, dopo una breve malattia, l'avvocato Salvatore Patti. Il professionista aveva 85 anni ed è stato protagonista a lungo anche della vita politica cittadina. Negli anni Settanta e Ottanta è stato consigliere comunale e assessore, in un periodo molto difficile e complesso per la storia della città che, in quel momento storico, conviveva con i disagi del dopo frana ed era impegnata nelle difficili scelte della ricostruzione.

Come professionista è stato impegnato per decenni nel settore civile e, in particolare, è stato a lungo componente della commissione pareristico-legale del Comune di Agrigento. L'incarico comportò degli strascichi che, di recente, si conclusero con una sentenza a lui favorevole nel contenzioso con l’ente che è stato condannato a pagargli delle somme ulteriori rispetto a quelle liquidate in un primo momento. Molti anni fa ha rappresentato la categoria come componente del consiglio dell'Ordine forense. Una passione, quella dell'avvocatura, che ha coltivato fino a un paio di anni fa ed è stata ereditata da due dei tre figli che hanno scelto la stessa professione.

Fra gli interventi di cordoglio quello del deputato regionale Riccardo Gallo. “La morte dell’avvocato Salvatore Patti - commenta - rappresenta il venir meno ad Agrigento di una delle personalità di maggior rilievo umano, professionale e politico, degli ultimi decenni”.