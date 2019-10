Giustizia, conclusa la settimana di sciopero: da lunedì si riprende

È andata in archivio ieri la protesta degli avvocati penalisti agrigentini che hanno scioperato contro la riforma della prescrizione che entrerà in vigore a partire dal 2020. La camera penale Giuseppe Grillo, coordinata dal presidente Nicola Grillo e dal segretario Gianfranco Pilato, ha aderito all’astensione indetta a livello nazionale per cinque giorni a partire da lunedì. Ieri, in corrispondenza con l’ultimo giorno della protesta, hanno scioperato pure gli avvocati civilisti sempre per la stessa ragione. L’astensione, nei giorni scorsi, è stata deliberata dall’Associazione nazionale forense.

Le uniche eccezioni, come prevede il codice di autoregolamentazione, sono le udienze con imputati o indagati detenuti o quelle con termini di prescrizione particolarmente ravvicinati. Il risultato è stato che il tribunale di via Mazzini, per una settimana, è stato deserto.