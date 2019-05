Giustizia, ecco il comitato Pari opportunità degli avvocati agrigentini

Gli avvocati agrigentini hanno eletto il loro comitato per le Pari opportunità. Si tratta di un organismo, introdotto con la riforma del 2012, che avrà il compito di promuovere la parità di genere "nell'accesso, nella formazione e nella qualificazione professionale". Le operazioni di voto, durate due giorni, si sono concluse ieri.

Sono stati eletti: Lilla Azzarello (291 voti), Sabrina Principato (153), Paola Antinoro (154), Giovanni Costanza (293), Lidia Macaluso (182), Roberta Fatima Pera (170) e Vincenzo Gorgone (189). Questi i voti degli altri candidati non eletti: Gerlando Alletto (46), Rosalinda Mangiapane (143), Marilena Marino (139) e Maria Rita Rizzo (69). L'organismo resterà in carica per quattro anni. Il comitato si riunirà nei primi giorni della prossima settimana per eleggere il presidente, il vice presidente ed il segretario.