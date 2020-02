Annullamento del Mandorlo in fiore, Savarino: "Il governo risarcisca gli imprenditori"

Annullamento del Mandorlo in fiore e danni alle imprese agrigentine, il deputato Giusi Savarino chiede alla Regione di chiedere allo Stato risorse economiche per aiutare gli imprenditori del settore turistico.

"La Sagra del mandorlo in fiore - dice il deputato - festival internazionale del folclore che ogni anno richiama milioni di turisti ad Agrigento, è stata annullata a causa del Coronavirus, recando un enorme danno a tutte le attività produttive della provincia di Agrigento. Il Governo nazionale non può restare inerte davanti alle difficoltà degli imprenditori agrigentini colpiti dagli effetti del Coronavirus. Ne ho parlato con il presidente Musumeci - continua -, e forte del suo sostegno chiedo al governo nazionale di intervenire con decreto per sostenere non solo gli imprenditori veneti e lombardi ma anche quelli agrigentini".