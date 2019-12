Sciopero dei voli: rinviata la visita a Campobello e Licata del ministro Provenzano

Niente visita a Campobello di Licata e Licata per il ministro del Sud Provenzano. Gli uffici del Ministero comunicano infatti che, "a causa dello sciopero dei voli indetto per il giorno 13/12 ed i disagi relativi allo stesso verificatesi nel giorno 14/12, il trasporto aereo previsto per la visita del Ministro Provenzano a Licata e Campobello ha subito modifiche che non hanno permesso il regolare svolgersi degli appuntamenti come da programma".

Questo non esclude la riprogrammazione ovviamente di una nuova visita nei due comuni duramente colpiti dal forte maltempo delle settimane scorse, per quanto ad oggi da ambienti interni al Pd si dà per confermata la presenza del ministro sabato 14 alle 17.30 presso l'Hotel Akrabello per incontrare i militanti e simpatizzanti Dem.