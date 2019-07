L'imprenditore non si trova, Lampedusa al setaccio: arrivano i cani molecolari

Lampedusa fa cerchio attorno alla famiglia dell’imprenditore scomparso. Si tratta di Giuseppe Pezzino, per tutti Enzo. L’uomo, molto conosciuto sull’isola, non si trova più. Il pensionato, ed ex imprenditore tessile, vive da diverso tempo a Lampedusa.

Di lui, non si hanno notizie da tre giorni. L’uomo, secondo i bene informati, l’ultima volta sarebbe stato avvisato nei pressi di Capo Grecale.

E’ stato un vero e proprio dispiego di forze dell’ordine, in campo anche l’aeronautica militare con il 15 Stormo. Le ricerche proseguono in ogni dove. I carabinieri, insieme alla guardia di finanza ed alla Capitaneria, non hanno lasciato nulla al caso.

L’uomo è stato cercato in ogni angolo, di lui, al momento nessuna traccia. La famiglia sta vivendo ore di grande angoscia e preoccupazione. All'alba di oggi le ricerche proseguiranno con l’ausilio dei cani molecolari dei vigili del fuoco.

A mobilitarsi è anche il web, decine gli appelli sui gruppi lampedusani, Enzo è originario di Cautano, Comune di duemila anime in provincia di Benevento. Lui e la sua famiglia, da qualche tempo, si erano trasferiti a Lampedusa.