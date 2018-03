L'agrigentino Giuseppe Petyx in giuria al concorso gastronomico "Terre del Sud"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il 12 e 13 marzo 2018 presso Villa Peretti, a Gela, si svolgerà la VII edizione di Terre del Sud, il concorso Gastronomico Nazionale organizzato dal Prof. Stefano Sanfilippo, presidente APCI (Associazione Professionale Cuochi Italiani), regione Siciliana.

Parteciperanno gli studenti delle scuole alberghiere selezionati nel corso dell’anno, professionisti nell’ambito della ristorazione, della pasticceria, del cake design, intaglio vegetale e sculture che si confronteranno attraverso una sana competizione, mirata alla crescita personale, professionale e al posizionamento nel mondo del lavoro.

In giuria anche l’Agrigentino Giuseppe Petix, Presidente Regionale del Dipartimento Cultura dell’AICS nonché Provinciale del medesimo Ente. Egli ricopre diverse cariche ed è anche Presidente dell’Accademia della Lingua e Cultura Siciliana.

Petix è un cultore di cucina, critico gastronomico e temuta forchetta siciliana, è stato insignito di diversi titoli da organizzazioni nazionali ed internazionali del settore ed è Membro Onorario internazionale dell’I.M.A.H.R..

Il Presidente Petix si troverà ad affrontare un’esperienza sensoriale di grande appeal mirata a rafforzare le identità territoriali anche attraverso lo sviluppo della determinazione dei talenti emergenti. Egli dichiara: “Sono onorato di essere in Giuria per questo Concorso Nazionale sperando di poter conoscere altre eccellenze e altre professionalità al fine di operare una futura sinergia del settore turistico- alberghiero, quale motore di attrazione economica per tutta la Sicilia. Ho sempre lottato per la valorizzare delle eccellenze del nostro territorio promuovendo il Made in Italy ma soprattutto il Made in Sicily nel mondo. Ringrazio il Presidente Regionale dell’A.P.C.I. Prof. Chef Stefano Sanfilippo, per avermi voluto in giuria”.

Pochi giorni fa, il Presidente Petix, era in giuria in un altro concorso di cucina (tra istituti alberghieri) tenutosi presso l’Istituto Nicolò Gallo di Agrigento organizzato dall’I.M.A.H.R. presieduta al livello Internazionale dell’italianissimo Francesco Vaccarella e per la Sicilia occidentale dal Maitre Orazio La Cognata.

Alla VII edizione di “Terre del Sud” presenzieranno anche gli euro chef della EURO-TOQUES, l’Associazione CuochiCalabresi, Il Club Corone Sicilia, la F.A.P.S. e tante altre realtà di rilievo.

La manifestazione sarà un intreccio virtuoso di professionisti di settore, aziende, personalità e appassionati di buona cucina. Parola d’ordine: “Tradizione ed innovazione!”.