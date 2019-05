Chiede di ricevere riviste religiose, l'ex capomafia Falsone fa ricorso in Cassazione

L'ex capo della mafia agrigentina, Giuseppe Falsone, oggi al regime del 41 bis - il carcere duro - nel carcere di Novara ha proposto ricorso in Cassazione per ottenere il recapito in cella di alcune riviste religiose.

Il fatto è raccontato dal quotidiano La Sicilia in edicola oggi. L'amministrazione del carcere averebbe infatti rifiutato di fargli recapitare delle riviste a tema religioso, come era già avvenuto quando il boss aveva chiesto di poter ottenre le copie delle edizioni agrigentine di alcuni quotidiani locali. Dinnanzi al diniego, racconta sempre il giornale catanese, Falsone attraverso i propri legali aveva proposto ricorso, prima al magistrato di sorveglianza e poi in Cassazione, ma gli esiti non sono stati favorevoli.