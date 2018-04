La giunta si dimezza le indennità, con i risparmi acquistato uno scuolabus

Uno scuolabus nuovo di zecca è stato acquistato dal Comune di Santo Stefano Quisquina, con i fondi accumulati grazie al dimezzamento delle indennità di carica per sindaco, assessori e presidente del Consiglio. Si tratta - fanno sapere dall'amminsitrazione - di un risparmio per le casse del Comune di quasi 55 mila euro, accumulati in due anni e mezzo.

Inoltre, - fanno sapere ancora dall'amministrazione - l'intenzione è di destinare il fondo accumulato al 31 dicembre 2017, per i successivi due anni di mandato, all’adeguamento di alcuni locali della scuola elementare da adibire a cucina per la preparazione dei pasti per il servizio di refezione scolastica degli alunni della scuola primaria e dell'infanzia e all’acquisto di tutte le attrezzature necessarie a garantire il miglioramento del servizio mensa.

Il sindaco Francesco Cacciatore aveva annunciato, tra le azioni programmatiche del suo mandato, il dimezzamento delle indennità di carica per sindaco, assessori e presidente del Consiglio: un risparmio di circa 25 mila euro annui a cui aggiungere anche l’indennità del presidente del Consiglio Enzo Pietro Greco Lucchina che ha rinunciato per intero, come anche i consiglieri di maggioranza che hanno rinunciato ai gettoni di presenza, per un totale circa 30.000 euro all'anno.

Con i fondi accumulati negli ultimi sei mesi del mandato del sindaco Francesco Cacciatore è stato previsto in bilancio l’acquisto di un bagno chimico da utilizzare in occasione di sagre, eventi e manifestazioni pubbliche, e da collocare nei luoghi in sui si riterrà più opportuno.