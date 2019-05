Ida Carmina ridistribuisce le deleghe: ecco la "nuova" giunta

Ridistribuite le deleghe assessoriali a Porto Empedocle, in attesa che il rimpasto della Giunta sia completo con i nuovi posti messi a disposizione dalla normativa regionale. Dopo le polemiche feroci e cannibaliche che hanno seguito la vicenda della sostituzione di alcuni componenti della Giunta Carmina, il sindaco ha “assestato” gli incarichi dopo le dolorose dimissioni di Gaetano Tripodi, non rinunciando anche a deleghe che manifestano non poca creatività per composizione e campo di applicazione.

Andiamo al dettaglio. A Giovanni Gaspare Petix andranno: territorio e ambiente (sviluppo territoriale area costiera, mare, acque interne e fiumi-Pit), lavori pubblici, urbanistica (strumenti di pianificazione urbana, azioni ed innovazioni urbane e pianificazione partecipata, rigenerazione urbana, recupero e riqualificazione del patrimonio abitativo e sociale, finanziamenti europei, manutenzione e realizzazione “rigenerazione e rinnovamento degli impianti sportivi”, edilizia popolare e scolastica, servizi cimiteriali, igiene e sanità, politiche energetiche, nuove tecnologie, porto, portualità e pesca; a Salvatore Di Betta andranno le deleghe: politiche giovanili e formazione, comunicazione internazionale sull’innovazioni (sic!), comunicazione e stampa, protezione civile, turismo e spettacolo. All’unico e ultimo componente della vecchia giunta, Salvatore Urso, rimangono le deleghe a bilancio, patrimonio, tributi, contenzioso, personale, sport, sviluppo, trasparenza e legalità.

Tutte le altre deleghe, a partire da quella ai rifiuti, rimangono in capo al sindaco Ida Carmina la quale, come dicevamo, nelle prossime settimane potrebbe nominare due nuovi assessori.