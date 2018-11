Vani gli appelli dei veterinari, nessuno si fa avanti per Giulio: andrà al canile

Salvato dalle intemperie del maltempo, Giulio adesso sta bene. La storia del cagnolino strappato alla morte aveva conquistato tutti. Il trovatello era stato salvato dai vigili del fuoco, dopo una segnalazione fatta da un agrigentino. Giulio, il cane, era stato ritrovato in condizioni disperate, ricoperto di fango ed anche cieco. La clinica veterinaria Concordia ha lavorato duramente, Giulio adesso sta bene. Questa è si una buona notizia, ma ha diverse sfumature. Il cagnolino salvato dovrà lasciare la clinica ma ad aspettarlo non ci sarà nessun tetto caldo, bensì un canile. I veterinari della clinica Concordia avevano lanciato un accorato appello: “Adottate Giulio”. Nessuno, secondo le prime informazioni raccolte, si sarebbe fatto avanti. A volere dare voce al cagnolino è anche il rifugio "Hope" di Agrigento

"Io ho conosciuto Giulio alla clinica veterinaria Concordia, è stato portato li dal comune di Agrigento subito dopo il recupero. È arrivato in condizioni disperate, cieco, era in ipotermia e da subito ha mostrato sintomatologia neurologica. Sono state fatte tutte le analisi e per fortuna i medici hanno scoperto che era tutto collegato ad una malattia da zecche che non curata lo stava uccidendo. Giulio oggi sta meglio, ha anche ripreso a vedere ma purtroppo dopo tutti gli sforzi per tornare a stare bene per regolamento è stato condotto al canile sanitario". Queste le parole dei volontari del rifugio.

Giulio pesa dieci chili, è un cagnolino di media taglia ed ha già conosciuto intemperie e disagi, per questo la sua storia meriterebbe un lieto fine.