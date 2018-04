"Giù le mani dalla giustizia", flash mob degli avvocati davanti al tribunale

Un flash mob di protesta contro la decisione dell'Inps di iscrivere di ufficio alla gestione separata migliaia di avvocati in tutta Italia, nonostante la categoria abbia già una cassa autonoma.

Anche i professionisti agrigentini hanno aderito alla manifestazione di protesta contro la cosiddetta "Operazione Poseidone", azione congiunta di Inps e Agenzia delle Entrate per il recupero dei contributi pensionistici. Gli avvocati, con alcuni cartelli in mano con scritte "Giù le mani dalla giustizia" oppure "di previdenza si muore", hanno inscenato la protesta attorno alle 10 del mattino e hanno dato vita a un presidio pacifico per alcuni minuti.