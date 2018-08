In gita col gommone, ma il motore va in avaria: dispersi vengono salvati dopo ore

Disavventura per nove persone. Lampedusani e turisti hanno deciso, nella giornata di ieri, di regalarsi una gita in gommone nella vicina Linosa. Al rientro e giunti a due passi da Lampedusa, tre miglia dalla costa, il motore della loro imbarcazione è andato in avaria elettrica. Il tutto è successo intorno alle 17 e 30. Le persone non hanno potuto contattare nessuno e quindi, sono rimasti in balia del mare.

Alla ricerca dei malcapitati si è messa poco dopo la capitaneria di Porto di Lampedusa, in mare con tre mezzi. In soccorso anche la guardia di finanza, i carabinieri e nella tarda serata si è alzato in volo anche un elicottero per cercare i dispersi. Dispersi, che nel frattempo le correnti avevano trascinato a circa 16 miglia da Lampedusa.

Le nove persone sono state ritrovate intorno alle due di notte, a segnalare la posizione è stato il mezzo aereo. I malcapitati sono stati soccorsi dalla Capitaneria, le loro condizioni di salute sono buone ma la paura e lo choch devono ancora essere smaltiti. Il loro rientro sull’isola di Lampedusa, è avvenuto alle 4 di questa mattina. Non si conoscono, ancora, le cause dell’avaria.