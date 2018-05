Giro d'Italia, l'ordinanza: vietati caschi, aste per il selfie, bottiglie e alcool

Vietato vendere e somministrare bevande alcoliche o bevande in bicchieri, lattine e bottiglie di vetro o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico. Vietato consumare alcool. Obbligo di posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri di plastica che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico. Vietato vendere e far esplodere, all'interno dell'area della manifestazione, artifici che abbiano effetto scoppiettante. Vietato portare nell'area ombrelli, aste per selfie, oggetti contundenti di vario tipo, caschi e bombolette spray. Sono queste alcune delle disposizioni, contenute nell'ordinanza firmata dal sindaco Lillo Firetto, per garantire la sicurezza urbana e la pubblica incolumità in occasione della tappa del Giro d'Italia 2018 che il 9 maggio sarà ad Agrigento.

Il sindaco Firetto ha vietato anche il bivacco nell'area interessata alle manifestazioni e qualunque forma di accattonaggio, con particolare riguardo ai parcheggi pubblici. Le sanzioni previste, in caso di violazione di una di queste prescrizioni, vanno da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500.