"Gestirono un vasto giro di droga", al via il processo a carico di 3 imputati

E' iniziato, davanti al giudice Manfredi Coffari, - ieri la prima udienza dibattimentale - il processo "Don Carlos" in cui sono imputati i coniugi C. P. e C. C., entrambi difesi di fiducia dall’avvocato Sergio Baldacchino, e B. A, difeso dall’avvocato Maria Fabiana Mulè, accusati di avere gestito nel 2013 un vasto giro di droga a Favara.

Secondo l’accusa, la sostanza veniva acquistata da soggetti palermitani e poi rivenduta a Favara, utilizzando un esercizio pubblico quale punto di riferimento per lo spaccio.

Ieri, quale primo teste dell'accusa, è stato sentito un carabiniere della caserma di Favara: proprio i militari dell'Arma si sono occupati delle indagini. Vi sarebbe stato un duro confronto fra la difesa degli imputati e il testimone in aula. L’udienza è stata rinviata al 30 gennaio per sentire gli altri testi dell’accusa.