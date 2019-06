Cresce l'attesa per il "Giro di Sicilia", ecco il percorso previsto in città

Cresce l'attesa per l'arrivo ad Agrigento del "Giro di Sicilia". La città dei templi ospiterà, sabato 8 giugno, il passaggio e la sosta di circa 200 autovetture storiche partecipanti all'iniziativa (giunta alla sua 29esima edizione) nonchè all'edizione "La Sicilia dei Florio". Si tratta di uno dei più importanti eventi della Sicilia e richiamerà l'attenzione dei tanti appassionati di auto d'epoca.

La carovana automobilistica proveniente dalla Statale 640, percorrerà via Imera, via Crispi, viale della Vittoria, via Demetra, via Artemide per poi ritornare, dopo una sosta nella Valle dei templi, nuovamente sulla statale 640 in direzione Porto Empedocle. L'attraversamento del centro città è previsto tra le ore 11 alle ore 14 e in quella fascia oraria si potranno verificare alcune modifiche al traffico cittadino.