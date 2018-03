"Giro di furti per 100 mila euro", custodia in carcere per i tre fermati

Il gip di Sciacca, Rosario Di Gioia, ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per i tre giovani romeni fermati nei giorni scorsi dai carabinieri che, nelle loro abitazioni, hanno scoperto soldi e gioielli rubati per un valore di oltre 100mila euro.

Nel corso di una serie di controlli mirati è stata fermata un’auto con a bordo i tre romeni - Florian Muraru, 31 anni; Tudor Dan Nita, 18 anni e George Mihaita Paraskiv, 26 anni - che erano in possesso di una collana e alcune posate di argento. Per questo è stato deciso di procedere a delle perquisizioni nelle abitazioni di Ribera dei tre stranieri. E proprio durante queste ispezioni, è stato rinvenuto, nascosto all’interno di un vaso contente del terriccio, un involucro sigillato con la somma di 40.000 euro in banconote ed un contenitore pieno zeppo di oro e gioielli.