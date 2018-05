Giro d'Italia, in città la pedalata amatoriale in compagnia di Paolo Bettini

Prenderà il via da Catania la prima pedalata amatoriale con i testimonial al Giro d’Italia edizione 101. Banca Mediolanum, sponsor ufficiale del Gran premio della Montagna dal 2003, organizza in Sicilia "un giro nel Giro" dedicato a clienti e appassionati ciclisti per vivere con loro l’emozione del percorso anticipando la gara di qualche ora.

Su alcuni tratti delle tappe come Agrigento-Santa Ninfa, si pedalerà insieme ai fuoriclasse e storici testimonial: Francesco Moser, Gianni Motta, Maurizio Fondriest, Paolo Bettini e Alessandro Ballan.

Mercoledì 9 maggio, grazie all’impegno di Giuseppe Tulumello, Family Banker di Banca Mediolanum, la prima pedalata partirà alle 8.30 da Agrigento Via Imera con il campione Paolo Bettini.