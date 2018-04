"Girgenti", progetti entro 60 giorni e arriverà il 20% del finanziamento

Entro sessanta giorni dovranno essere trasmessi i progetti esecutivi. Al Comune arriverà, quasi contestualmente, il 20 per cento del finanziamento totale e si potrà dunque muovere il passo in avanti delle gare d’appalto. Sono stati definiti ieri mattina, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, tutti i passaggi – da realizzare nel giro di pochissimo tempo – del programma “Girgenti”. E se tutto andrà per il verso giusto, se dunque non ci saranno intoppi, ritardi e ricorsi, entro la fine dell’anno il primo cantiere potrebbe essere già aperto.

Il vertice di ieri mattina è stato un passaggio squisitamente formale dopo che una decina di giorni addietro la convenzione sottoscritta dal Comune di Agrigento e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri era stata registrata dalla Corte dei Conti. Entro 60 giorni – entro l’otto giugno per la precisione – dovranno essere inviati i progetti definitivi ed esecutivi.

Il programma straordinario di riqualificazione del centro storico – di “Girgenti” – sta muovendo dunque passi determinanti. Si comincia, del resto, già a parlare di accrediti di fondi e di bandi per le gare d’appalto per riqualificare e fare rinascere il cuore “vecchio” di Agrigento.

Il progetto – approvato dalla giunta comunale nell’agosto del 2016 - ha già ottenuto, del resto, un finanziamento da 15 milioni e 800 mila euro. “E’ un progetto di futuro per la città – ha ribadito, ieri, il sindaco di Agrigento Lillo Firetto - che deve rendere ‘Girgenti’ solido traino di crescita, connesso sempre di più con il Parco archeologico e paesaggistico. Perché il nostro centro storico deve essere sempre più rivitalizzato e attrattore”.

Il progetto “Girgenti” si compone di diversi interventi: la riqualificazione di vie e spazi pubblici, l'intervento di recupero dell'ex ospedale civile di via Atenea, nuovi fondi per gli interventi sulle facciate degli stabili del centro storico, servizi di bike-sharing, servizi socio-cultuali e la redazione di importanti strumenti di pianificazione.





