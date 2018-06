"Girgenti" prende forma, ok a progetti di riqualificazione per oltre 8 milioni

Prende sempre più forma il progetto "Girgenti". La Giunta comunale di Agrigento ha infatti approvato in linea amministrativa due progetti che riguarderanno il centro storico e che avranno un valore complessivo di oltre otto milioni di euro.

Oltre agli interventi che riguarderanno via Saponara, via Santa Maria dei Greci, salita Sant'Antonio, via Serroy, via Gubernatis e via Santa Sofia, con una disponibilità finanziaria di oltre 3 milioni e mezzo, ci saranno attività di riqualificazione di via Duomo e delle traverse, vicoli e cortili compresi tra la via De Castro e via Sant'Alfonso. Il progetto prevederà l'installazione di un impianto di videosorveglianza, elementi di arredo urbano, il passaggio della rete di metanizzazione, nuovi allacci ai servizi pubblici, preceduti ovviamente da indagini geologiche, per un totale di 4 milioni e mezzo di euro. Progetti, in gran parte risalenti negli anni, che hanno come evidente la finalità non di realizzare opere faraoniche, ma ridare piena dignità e vivibilità al cuore antico di Agrigento, oggi "Girgenti" e agevolare l'insediamento di nuove attività.

Approvati in via amministrativa, questi elaborati dovranno però successivamente essere tradotti in gare d'appalto e poi in interventi veri e propri. Il progetto, dal valore complessivo di 33 milioni di euro (di cui oltre la metà finanziato con investimenti privati) avrà, stando al cronoprogramma, un orizzonte di tre anni per l'avvio di tutte le opere, e, ipoteticamente, per il loro completamento.