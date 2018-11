Acqua a Villafranca Sicula, rientrano i parametri

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Girgenti Acque Spa comunica che i rapporti di prova dei campioni d’acqua prelevati in data 13/11/2018 nel comune di Villafranca Sicula presso i punti di seguito elencati: arrivo serbatoio comunale; uscita serbatoio comunale, hanno evidenziato la presenza di parametri conformi al D. Lgs. 31/01 e ss.mm.i.



Si ritiene, pertanto, risolto l’inconveniente igienico-sanitario riscontrato, causato dalle violente precipitazioni atmosferiche che hanno interessato la provincia di Agrigento nei giorni 1, 2 e 3 novembre u.s., responsabili di avere intorbidito le sorgenti che alimentano l’acquedotto Casale, in gestione a Siciliacque S.p.A.



Pertanto, considerati i superiori esiti, è stato chiesto alle Autorità competenti di eseguire i necessari accertamenti al fine di revocare l’Ordinanza Sindacale n. 22 del 09/11/2018.