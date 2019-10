I valori sono regolari, revocato il divieto di uso potabile in alcune vie

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La Gestione Commissariale del S.S.I. ATI AG9 comunica che, il Sindaco del Comune di Agrigento ha emesso l'Ordinanza Sindacale n. 153 del 09/10/2019, con la quale revoca le Ordinanze n. 115, 138 e 139.

Pertanto, l'acqua distribuita nei punti rete di via De Sica n. 28, via Pino Mercanti n. 25, via Venezuela n. 30, via Bozzo n. 8 e via Unità d'Italia n. 42, nel Comune interessato, può essere utilizzata ai fini potabili.