I valori non sono conformi, stop all'acqua potabile in alcune vie

Girgenti Acque S.p.A. comunica che, il Sindaco del Comune di Agrigento ha emesso l'Ordinanza n. 139 del 13/09/2019, con la quale ordina l'utilizzo dell'acqua esclusivamente per usi non potabili nei punti rete di via Venezuela n. 30, via Bozzo n. 8, via Unità d'Italia 42 e via Pino Mercanti n. 25, nello stesso Comune.

Si assicura che la Società ha già disposto le dovute attività al fine di risolvere la problematica riscontrata, nel minor tempo possibile, così da richiedere la revoca dell'ordinanza di cui sopra.