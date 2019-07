Gestione servizio idrico, il direttivo Ati punta sulla Spa a capitale pubblico

La decisione non è definitiva, ma è l'inizio di un percorso: il direttivo dell'Ati dopo lunghe tribolazioni si è infatti determinato scegliendo come forma di gestione del servizio idrico futuro la Spa a capitale pubblico.

A chiedere, invece, la gestione attrverso un'azienda consortile speciale pubblica erano stati alcuni componenti dello stesso direttivo (che infatti non ha visto un voto univoco) e soprattutto le associazioni per l'acqua pubblica che da tempo sostengono questo percorso indicandolo come l'unico capace di garantire una piena pubblicità del servizio.

Adesso la proposta dovrà passare al vaglio dell'Assemblea e poi dal voto dei singoli consigli comunali, con tempi quindi di effettiva realizzazione complessiva estremamente lunghi, nell'ordine di diversi mesi.