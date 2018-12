Serbatoio Itria, guasto alla condotta di adduzione 

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Girgenti Acque Spa comunica che gli operatori del gestore hanno riscontrato un guasto sulla condotta di adduzione al serbatoio “Itria”, in via Giuseppe Chiaramonti, nel Comune di Agrigento.

Pertanto, nella giornata odierna sarà momentaneamente sospesa la fornitura idrica al suddetto serbatoio per consentine i necessari lavori di manutenzione e consequenzialmente la distribuzione idrica prevista, da detto serbatoio, subirà degli slittamenti.

Si significa che la fornitura idrica al serbatoio interessato tornerà regolare non appena il guasto sarà riparato, cui seguirà la fase di normalizzazione della distribuzione che avverrà nel rispetto dei necessari tempi tecnici.